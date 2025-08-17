Kütahya’da Rahvan At Yarışları Yapıldı

KÜTAHYA’DA RAHVAN AT YARIŞLARI İLGİ GÖRDÜ

Kütahya’da geleneksel olarak yapılan rahvan at yarışları oldukça ilgi topladı. Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen yarışlar; baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4’lü, 3’lü, 2’li taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı. 40 farklı şehirden getirilen 100 at, yarışmaya katılarak dereceye girmeye çalıştı.

BİROL BABANOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, gazetecilere katılımın oldukça yüksek olduğunu belirtti. 25 yıldır rahvan at yarışlarını düzenlediklerini ifade eden Babanoğlu, “Amacımız ata sporunu sevdirmek ve yaşatmak. Bu yarışlarla aynı zamanda Kütahya’mıza bir hizmet vermek istiyoruz. Yaklaşık 40 farklı ilden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bugün 100’ün üzerinde atımız yarıştı. Bizim yarışlarımızda kumar, bahis veya iddia yok.” şeklinde konuştu.

Babanoğlu, dereceye giren at sahiplerine Türk bayrağı ve kupa verildiğini aktardı. “At sahiplerimiz de bunun keyfini ve gururunu yaşıyor. Öte yandan sponsorlarımızın destekleriyle dereceye giren atların jokeylerine para ödülü veriyoruz.” dedi. Bu yarışlar, yerel halkın yanı sıra farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı.