Kütahya’da Resim Sergisi Açıldı

KÜTAHYA’DA SANAT VE TURİZMİ BULUŞTURAN ETKİNLİK

Kütahya’da, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde karma resim sergisi düzenlendi. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Tarih, Kültür, Sanat ve Fotoğraf Derneği’nin iş birliği ile hayata geçirilen sergi, Çini Müzesi’nde ziyaretçilere açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl Turizm Haftası’nı görkemli bir şekilde geçirdiklerini ifade etti. Kültür ve sanat şehri Kütahya’yı tanıtmaya devam ettiklerinin altını çizen Ünal, “Bu hafta içerisinde tiyatro oyunlarımızla, etkinliklerimizle birlikte artık yaz sezonunun yaklaşması, sezonun açılmasıyla Seyitömer’de, Tavşanlı Höyük’teki kazılarımız da tekrar başlıyor. Turizm restorasyonu lokasyonundaki bütün noktaların da sezona hazır olması vesilesiyle sizleri faaliyetlerimizi takip etmeye, müsait oldukça da inşallah bu etkinliklerimizin tamamına katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleştirilmiş olup, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sergide Kütahya’yı anlatan birçok eser sergilendi. Programda, eserleriyle sergide yer alan sanatçılara belgeleri de takdim edildi. Bu etkinlik, Kütahya’nın kültürel zenginliğini vurgulayan önemli bir adım olarak öne çıktı.