Kütahya’da Sahte İçki Operasyonu: Etil Alkol Ele Geçirildi

KÜTAHYA’DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kişinin adına gelen kargo içerisinde yapılan inceleme sonucunda, sahte içki yapımında kullanılabilecek 10 litre etil alkol tespit edildi. Ayrıca, il merkezinde ve Tavşanlı’da gerçekleştirilen ev baskınlarında toplamda 55 litre etil alkol ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi, imalatı ve satışını önlemek amacıyla ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon kapsamında, il merkezinde yaşayan E.K isimli şüphelinin adresinde yapılan arama neticesinde, 53 litre etil alkol ile birlikte 10 adet farklı markalarda alkol kiti ele geçirildi.

TAVŞANLI’DA EK İNCELEMELER

Tavşanlı ilçesinde yaşayan F.K isimli bir başka şüpheliye gelen kargoda 10 litre etil alkol bulundu. Bu bulgunun ardından, şahsın ikametinde yapılan aramada 2 litre etil alkol daha ele geçirildi. İlgili şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.