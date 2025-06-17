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Kütahya’da Selektörler Kontrol Ediliyor

SELEKTÖRLERİN KONTROLÜ VE TAMİRİ YAPILIYOR

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il merkezi ve ilçe köylerindeki selektörlerin kontrol ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Bu süreçte, hasar görmüş selektörler üzerinde de tamir işlemleri yapılmakta.

TOHUŞ TEMİZLEME HİZMETLERİNİN CONTİNUYETİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, “selektörlerin kontrollerinin yapılıp, arızalı olanların tamir edilmesi suretiyle harman sezonundan sonra tohum temizleme hizmetlerinin aksamadan devam etmesinin hedeflendiğini” belirtiyor. Bu çalışmalar, tarımsal verimliliği artırmayı amaçlıyor.

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