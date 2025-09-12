Haberler

Kütahya’da Siber Suçlara Karşı Bilinçlendirme

SİBER SUÇLARA KARŞI BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, vatandaşları siber suçlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi, ayrıca toplumda farkındalık yaratılması hedefiyle Kütahya’da yürütülen SİBERAY programı çerçevesinde çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenleniyor.

AFTİŞ VE BROŞÜRLERLE BİLGİLENDİRME

Ekipler, hazırladıkları afiş ve broşürlerle vatandaşlara sosyal medyanın etkileri, güvenlik ihlalleri, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi veriyor. Bu çalışmalar, vatandaşların dijital ortamda daha güvenli hareket etmesini ve olası risklere karşı dikkatli olmasını sağlama amacını taşıyor.

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

