Kütahya’da Silahla Oynarken Ölüm

KÜTAHYA’DA TRAJİK BİR OLAY YAŞANDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuk ablasını silahla oynayarak yanlışlıkla vurdu. Edinilen bilgilere göre, Bursa’da çalışmakta olan Y.Y. (23), salı akşamı ailesini ziyarete geldi. Ailesinin bulunduğu Moymul Mahallesi Huzur Caddesi’ndeki evine geldiğinde, Y.Y. silahını masanın üzerine bıraktı. Bu esnada 15 yaşındaki kardeşi O.Y., masadaki tabancayı alarak mutfakta bulunan ablası Nisanur Yakın’a yanlışlıkla ateş etti.

AİLE BİREYLERİ ŞOKA UĞRADI

Silah sesini duyan aile üyeleri, Nisanur Yakın’ı kanlar içinde buldu. Olayı gerçekleştiren O.Y. büyük bir panik ve şoka uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Nisanur Yakın’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.