Kütahya’da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

KÜTAHYA’DAKİ AĞIR YARALANMA OLAYI

Kütahya’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde silahla vurulması sonucu ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 30 Mart’ta Ağaçköy Mahallesi’nde, daha önce aralarında husumet bulunduğu ifade edilen iki grup arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce, 30 yaşındaki Uğur Ö., yanındaki tabanca ile 22 yaşındaki Ceyhun Sönmez’e ateş etti.

HASTANE SÜRECİ VE SONUÇLARI

Ceyhun Sönmez, ağır yaralı bir şekilde yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Ancak, durumu kritik olduğu için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sönmez, burada yoğun bakımda 3 gün boyunca tedavi gördü fakat doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uğur Ö., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlenen cinayeti gerçekleştiren zanlının 20’den fazla suç kaydının bulunduğu bildirildi.