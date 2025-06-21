Kütahya’da Spor Yatırımları Devam Edecek

KÜTAHYA’DA SPOR ORGANİZASYONLARI VE YATIRIMLAR

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, “Kütahya, son yıllarda çok önemli spor organizasyonlarına imza attı ve buna devam edecektir” açıklamasını yaptı. İl Müdürü, Kütahya’daki spor yatırımları ve gençlik projeleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. İhlas Haber Ajansı’nın Kütahya Bürosu’na gerçekleştirdiği ziyarette, özellikle futbol tesislerine yapılan yatırımlar üzerinde durarak, sporun geniş kitlelere ulaşması adına kararlılıklarını ifade etti.

SPORUN YAYILMASI İÇİN KATKI

Kütahya’da futbolun büyük bir ilgiyle takip edildiğini vurgulayan Küçük, bu dikkat çekici ilgiye karşılık verebilmek için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Sporun her kesime ulaşması amacıyla devam eden yatırımlar arasında, “Kütahya’da spor ve gençlik hizmetleri tamamen ücretsiz sunuluyor. Gençlerimiz şehir dışındaki kamplardan yurt hizmetlerine kadar devletin sunduğu imkanlardan yararlanıyor” ifadesi yer aldı.

YURT HİZMETLERİ VE İHTİYAÇLAR

Kütahya genelinde toplamda 11 yurtta hizmet verildiğini aktaran Küçük, kapasite anlamında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. “Her türlü imkanı devletimiz sağlıyor. Yurtlarımızda kalan çocuklarımızın tüm ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, Küçük, Kütahya’da sporun ve gençliğin geleceğine yapılan yatırımların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.