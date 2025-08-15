Kütahya’da Sporcuları Tebrik Edildi

SPORCULARLA BULUŞMA

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Ragbi Milli Takımı’nda şampiyonluk kazanan milli sporcular Berivan Dilmaç ve Rümeysa Çelik’i kabul etti. Women’s 7s Trophy Series turnuvası, Hırvatistan’ın Makarska şehri ile Moldova’nın Chişinu kentinde gerçekleştirildi. Kadın 7’li Ragbi Milli Takımı, turnuvanın her iki etabında da şampiyonluk almayı başardı.

GELECEK HEDEFİ

Bu tarihi başarıyla milli takım, 2026 yılında Avrupa’nın en üst liginde olan Women’s 7s Championship Series’te mücadele etme hakkını elde etti. Berivan Dilmaç ve Rümeysa Çelik, Kütahya’nın yetiştirdiği milli sporcular arasında yer alırken, bu gurur verici zaferin mimarları arasında bulunuyor.

TEBRİKLER

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, kabul ettiği başarılı sporcular ve teknik ekip için tebriklerini sundu. Ayrıca, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.