Kütahya’da Şubat Ayı Trafik Kazaları

KAZALARA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Kütahya’da şubat ayında yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile belgeleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan görüntülerde, kazaların en fazla dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle gerçekleştiği gözlemleniyor.

TEHLİKELİ SONUÇLAR

Bu kazalarda can kaybı yaşanmaması şans olarak değerlendiriliyor ancak trafikte dikkat eksikliğinin ortaya çıkardığı sonuçlar net bir şekilde görülüyor. Kazalar, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

UYARILAR VE FARKINDALIK

Emniyet Genel Müdürlüğü, paylaşılan bu görüntülerin sonunda sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyararak önemli bir mesaj veriyor.