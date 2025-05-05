Kütahya’da Şüpheli Araç Kovalamacası: 2 Gözaltı

KOVALAMACA VE GÖZALTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri ile şüpheli bir araç arasında yaşanan yüksek tansiyonlu bir kovalamaca, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğretmenevleri çevresinde sona erdi. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurmak için kontrol amacıyla harekete geçti. Ancak sürücünün, polis ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca başladı.

AĞIR HASAR VE YAKALAMA

Takip sırasında, şüpheli araç resmi polis araçlarına ve çevredeki çeşitli noktalara çarparak lastiklerinin patlamasına neden oldu. Lastiklerin tamamen kullanılmaz hale gelmesi neticesinde, araç Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde seyir halindeyken durmak zorunda kaldı. Olay anına dair ekipler, hemen duruma el koyarak araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇ UNSURU TESPİT EDİLMEDİ

Polis, olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İlk yapılan incelemelerde, araçta ve şüpheliler üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı öğrenildi. Ancak soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve şüphelilerden birinin aranma kaydının olduğu bildirildi.