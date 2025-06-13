Kütahya’da Tabanca Kazara Ateş Aldı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kütahya’da, ailesini ziyaret eden 23 yaşındaki astsubay Y.Y., masada bıraktığı tabancasıyla trajik bir olay yaşanmasına neden oldu. Olay, 21.30 sıralarında Tavşanlı ilçesindeki Moymul Mahallesi’nde meydana geldi. Y.Y. Bursa’da görevli olduğu için ailesini ziyarete gelmişti.

SİLAHIN KAZARA ATEŞ ALMASI

Y.Y.’nin erkek kardeşi 15 yaşındaki O.Y., masada bıraktığı tabancayla oynamaya başladı. Ne yazık ki, O.Y. tarafından silahın kazara ateş alması sonucunda ablası Nisanur Y. (19) vuruldu. Sesleri duyan ev halkı, Nisanur Y.’yi kanlar içinde yerde buldu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE İHBAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, Nisanur Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nisanur Y.’nin cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük kardeş O.Y., olayın ardından Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, aile içinde büyük bir travmaya neden oldu.