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Kütahya’da Tabanca Yüzünden Genç Kız Öldü

TRAJİK OLAY KÜTAHYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Moymul Mahallesi Huzur Caddesi’ndeki bir evde ailesiyle birlikte yaşayan O.Y. (15), masanın üzerinde bulunan ağabeyine ait ruhsatlı silahla oynadığı esnada tabanca aniden ateş aldı. Ateşlenen merminin hedefi mutfakta bulunan ablası Nisa Nur Y. (19) oldu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede Nisa Nur Y’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç kızın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Tabancayı kullandığı ileri sürülen erkek kardeş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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