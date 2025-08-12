Kütahya’da Takla Atan Araç Kurtarıldı

OLAYIN DETAYLARI

Kütahya’da, bir otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu anne H.Ö. (34) ve kızı E.Ö. (15) sıkıştı. Kaza, Akkent Mahallesi’nde, Barış Pınarı Bulvarı’nda Şehzadeler Parkı karşısında gerçekleşti. H.Ö., 43 PB 162 plakalı aracının kontrolünü kaybetti. Kontrol kaybının ardından araç, takla atarak su kanalına düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ters dönen araçta sıkışan anne ve kızı için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiyeciler, H.Ö. ile E.Ö.’yü yaralı halde araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, kurtarılan anne ve kıza olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU

Anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kazaya ilişkin olan soruşturma ise devam ediyor.