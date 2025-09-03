Kütahya’da Tanker Devrildi, Şoför Yaralandı

KAZA YERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir asit yüklü tanker, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu devrildi. Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı-Emet karayolu üzerindeki Günlüce köyü civarında gerçekleşti. İbrahim B. yönetimindeki 06 DPM 85 plakalı tanker, istinat duvarına çarparak yan yattı.

İLK MÜDAHALE VE TEDAVİ

Kazayı görenlerin yardımlarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan İbrahim B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Asit yükü nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri, alanı güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.