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Kütahya’da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

JANDARMANIN OPERASYONUNDA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde jandarma tarafından yürütülen bir operasyonda, bir şüphelinin ikametinde toplam 148 parça tarihi eser bulundu. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları doğrultusunda Simav ilçesi Yemişli köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen C.Ç.’nin evine baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLERİN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonda, 46 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 94 adet sikke, 8 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük ve bir dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarma nezaretindeki işlemleri devam ediyor.

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