Kütahya’da Tarım Projesi Açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesi Naşa köyünde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından, IPARD III Programı kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle hayata geçirilen Makine Parkı Projesi için bir açılış töreni düzenlendi. Projeyle ilgili bilgi veren TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, toplam yatırım tutarının 18 milyon 385 bin 133 TL olduğunu ve bunun 12 milyon 869 bin 593 TL’sinin hibe desteğiyle karşılandığını aktardı. Karaaslan, proje çerçevesinde bir biçerdöverin yanı sıra kooperatif bünyesine 97 tarım makinesi ve ekipmanın kazandırıldığını belirtti. Makine parkında; iki tanker, 31 römork, beş ekim makinesi, dört ot toplama tırmığı, 11 ot/çayır biçme makinesi, sekiz çapa makinesi, altı ara çapa makinesi, 12 pulluk, iki ilaçlama makinesi, iki gübre serpme makinesi, bir balya makinesi ve 13 rotovatör bulunuyor. Ekipmanların kiralama yoluyla kullanılabileceğini vurgulayan Karaaslan, “Bu sayede tarımsal üretim desteklenecek, ortak çalışma kültürü güçlenecek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanacak” dedi.

TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, tarım sektörünün Kütahya ekonomisindeki önemine dikkat çekti. İl genelinde tarım alanında yıllık yaklaşık 1 milyar liralık destek sağlandığını belirten Vali Işın, “Kütahya’nın tarımdaki potansiyeli yüzde 11 seviyesinde. Hedefimiz bu oranı yüzde 20’ye çıkarmak” diyerek, Organize Tarım Bölgesi ve Hayvancılık Organize Bölgesi projelerinin tamamlanmasıyla üretim ve istihdam açısından büyük katkılar sağlanacağını ifade etti. Bu projeler sayesinde binlerce kişiye iş imkanı sunulacağına dikkat çekti.

Milletvekillerinin desteklerinin önemine değinen Vali Işın, “Her kapıyı açıyor, boş dönmüyoruz. Tüm hizmetler onların gayretleriyle gerçekleşiyor” şeklinde konuştu. Simav’ın Türkiye genelinde tanınan bir ilçe olduğunu vurgulayan İhsan, “Orta ölçekli bir il seviyesinde olan Simav, her türlü hizmeti hak ediyor” dedi. Programın sonunda çiftçilere bereketli bir yıl dileyen Vali Musa Işın, “Cenab-ı Allah gökten yağmurunu, topraktan bereketini eksik etmesin” temennisinde bulundu. Törene; Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve Ahmet Erbaş, TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, kooperatif üyeleri ve birçok davetli katıldı.