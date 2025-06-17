Haberler

Kütahya’da Tefecilik İçin 6 Gözaltı

KÜTAHYA’DA TEFECİLİK SUÇU GÖZALTILAR

Kütahya’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nün KOM ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilerle ilgili toplamda 16 müşteki belirledi.

ARAMA VE ELE GEÇİRME

Yapılan operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin isimleri A.Ç. (47), R.A. (41), Y.Y. (51), D.Ş. (54), A.A. (31) ve H.D. (47) olarak belirlendi. Bu kişilere ait 5 ikamet ve 2 araçta aynı anda gerçekleştirilen aramalarda, toplam 271 bin TL değerinde 6 adet senet, 1 adet not kağıdı, alacak verecek kayıtlarının bulunduğu 1 ajanda, 1 vekaletname, 5 telefon ve 50 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tefecilik suçu çerçevesinde gerekli adli işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Kacır, Harita Projesi Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konum tabanlı hizmetler için milli çözümler geliştirmek amacıyla yeni bir proje çağrısını duyurdu. Proje, yapay zeka destekli kullanıcı dostu uygulamaları hedefliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Merih Demiral’ı almak istiyor

Fenerbahçe altyapısından çıkan Merih Demiral için transfer müzakereleri başladı. Al-Ahli'de oynayan savunmacının değeri 13 milyon euro, geri dönmeye istekli olduğu belirtiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.