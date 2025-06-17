Kütahya’da Tefecilik İçin 6 Gözaltı

KÜTAHYA’DA TEFECİLİK SUÇU GÖZALTILAR

Kütahya’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nün KOM ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilerle ilgili toplamda 16 müşteki belirledi.

ARAMA VE ELE GEÇİRME

Yapılan operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin isimleri A.Ç. (47), R.A. (41), Y.Y. (51), D.Ş. (54), A.A. (31) ve H.D. (47) olarak belirlendi. Bu kişilere ait 5 ikamet ve 2 araçta aynı anda gerçekleştirilen aramalarda, toplam 271 bin TL değerinde 6 adet senet, 1 adet not kağıdı, alacak verecek kayıtlarının bulunduğu 1 ajanda, 1 vekaletname, 5 telefon ve 50 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tefecilik suçu çerçevesinde gerekli adli işlemler başlatıldı.