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Kütahya’da Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklu

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KÜTAHYA’DA TEFECİ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir tefeci operasyonunda, 4 kişilik bir grup gözaltına alındı. Bu operasyon sonucunda toplam değerleri 6 milyon 447 bin TL olan birçok senet ele geçirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 ikamette ve 3 araçta yapılan aramalarda 70 parça halindeki senetlerin yanı sıra, 3 adet not defteri, 10 taşınmazın tapusu, 1 tabanca, 1 şarjör ve 1 fişek bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri olan A.S.Ö., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler O.Ö., E.İ. ve Ü.Ş., Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye götürüldü. E.İ., adli kontrol hükümleri gereği serbest bırakılırken, O.Ö. ve Ü.Ş. tutuklama talebiyle Kütahya Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, E.İ. ve O.Ö. isimli şahıslara yurt dışı çıkış yasağı koyarak serbest bırakırken, Ü.Ş. tutuklandı.

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