Kütahya’da Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

KÜTAHYA’DA FEKAKET: TIR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Gediz-Kütahya karayolunun 26. kilometresinde, Yunuslar köyü yakınlarında gerçekleşti. Kütahya’dan Gediz yönüne giden N.K. idaresindeki 31 APJ 75 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KAZANIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ

Tır, yolun sol tarafına geçerek aynı yönde ilerleyen Ramazan Şakir Yılmaz’ın kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Aynı yönde seyreden T.E. yönetimindeki 26 AFM 680 plakalı araç ise kazaya karışmamak için yaptığı manevra sırasında yol ortasındaki trafik levhasına çarptı.

KAZADA YAŞANAN CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Kazada 43 UZ 557 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

KARAYOLUNDA TRAFİK AKIŞI

Kaza nedeniyle Gediz-Kütahya karayolunda trafik bir süreliğine aksadı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini ve sorumlularını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.