Kütahya’da Tır Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucunda bir tır sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Kütahya-Altıntaş yolu Pusan rampasında ilerleyen Ramazan İrtegün (40) kontrolündeki 43 AGV 982 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tır sürücüsü İrtegün’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesi sonrası, tır sürücüsünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.