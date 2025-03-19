Kütahya’da Tır Kamyonetle Çarpıştı, 1 Ölü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YETKİLİ

Kütahya’da bir tır ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 8. kilometresinde, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ramazan D. yönetimindeki gübre yüklü 43 ACJ 128 plakalı tır, kavşakta İsmail Küçükarslan tarafından kullanılan 43 ST 612 plakalı yemek şirketine ait kamyonetle çarpıştı.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN EKİPLER

Kazanın ardından hızlıca olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan, yanında bulunan bir kadın yolcu ve tır şoförü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İsmail Küçükarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kütahya’daki bu üzücü kaza, bölgedeki trafik güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.