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Kütahya’da Tır ve Kamyonet Kazası: 1 Ölü

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KAZA BİLGİLERİ

Kütahya’da meydana gelen bir trafik kazasında, Ramazan D. yönetimindeki gübre yüklü tır, İsmail Küçükarslan’ın idaresindeki yemek şirketine ait kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAYIPLAR

Kazada ciddi şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan, yanında bulunan kadın yolcu ve tır sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören İsmail Küçükarslan, doktorların bütün müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi.

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