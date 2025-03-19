Kütahya’da Tır Ve Kamyonet Kazası: 1 Ölü

KAZA DETAYLARI

Kütahya’da Ramazan D. yönetimindeki gübre yüklü tır, kavşakta İsmail Küçükarslan’ın kullandığı yemek şirketine ait kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından hızlıca sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan, aynı araçtaki bir kadın yolcu ile tır şoförü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan İsmail Küçükarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazanın meydana geldiği an, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve detayları ortaya koydu.