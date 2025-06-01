Kütahya’da Tosun 350 Bin TL’ye Satıldı

KÜTAHYA’DA CANLI HAYVAN PAZARINDA HAREKETLİLİK

Kütahya’da Kurban Bayramı yaklaşırken, canlı hayvan pazarında yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Bu dönemde, ilgiyi en çok çeken kurbanlık hayvan ise 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun oldu. Besici Ali Mercan, bu tosununu 350 bin TL’ye 7 kişilik bir alıcı grubuna sattı. Kütahya’nın Enne Mahallesi’nde besicilik yapan Mercan, panda cinsi tosununu titizlikle yetiştirerek bu başarıyı elde etti.

KURBANLIĞIN DETAYLARI VE ALIM SÜRECİ

2 buçuk yaşındaki bu 1200 kilogramlık kurbanlık, alım için bir araya gelen 7 kişi tarafından ortaklaşa satın alındı. Besici Ali Mercan, “Çocuğumuz gibi baktık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50 bin lira ödediler. Tahminim her birine yaklaşık 80’er kilo et düşer. Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyor, biz de bundan memnunuz” diyerek satış süreci hakkında bilgi verdi. Pazara gelen vatandaşlar, kurbanlığın görüntüsü ve büyüklüğünden oldukça etkilendiklerini belirtiyor. Bu durum, pazardaki hareketliliği artırıyor.