Kütahya’da Trafik Eğitimi Verildi

TRAFFİK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİLİYOR

Kütahya’da, Jandarma Genel Komutanlığına ait “mobil eğitim tırı” ve “emniyet kemeri simülasyon aracı” ile vatandaşlara ve öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi sunuldu. İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak için başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat Projesi” çerçevesinde mobil eğitim tırı kente geldi. Zafer Meydanı’nda yer alan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izleyerek eğitim aldı.

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI VURGULANIR

“Emniyet kemeri simülasyon aracı”nda vatandaşlar, aracı deneyimleyerek yavaşlatılmış şekilde trafik kazası anında yaşananları gözlemledi. Görevliler, uygulama esnasında emniyet kemeri kullanımının önemini katılımcılara anlattı. İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, etkinliğin Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Karayolları Trafik Güvenliği Stratejik Planı çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Eğitimlerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Kültür, “Jandarma Genel Komutanlığımız Trafik Daire Başkanlığımızca ilimize gönderilen eğitim tırlarımızla vatandaşlar ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Amacımız hem çocuklarımızda hem de yetişkinlerde güvenli trafik bilincini artırmak. Bu sayede kazaları önlenebilir seviyeye getirmek istiyoruz.” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ YANITLAR ALINDI

Aracı ziyaret eden vatandaşlardan Süleyman Başağaç, emniyet kemerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Simülasyon aracında yaşadığı deneyimi aktaran Başağaç, “Dışarıdan görüldüğü gibi kolay değilmiş. Araç ters döndüğünde olası bir çarpışmada şiddetin daha da artacağını tahmin edebiliyorum. Bu nedenle kısa mesafelerde dahi emniyet kemerinin kullanılması gerekliliğini daha iyi anlamış oldum.” dedi. Simülasyon aracıyla farklı bir tecrübe edindiğini aktaran bir diğer ziyaretçi Mehmet Demir, emniyet kemerinin önemini tekrar dile getirdi.