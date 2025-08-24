Haberler

Kütahya’da Trafik Kazası, 1 Yaralı

EMET’TE TRAFİK KAZASI

Kütahya’nın Emet ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ahmet C. yönetimindeki 59 ALG 351 plakalı otomobil, Fatih Y. idaresindeki 20 ARH 173 plakalı motosiklet ile Emet-Hisarcık orta ölçekli sanayi alanındaki porselen fabrikasının asfalt çıkışında çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

