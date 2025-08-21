Kütahya’da Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’da, iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralanıyor. Kaza, Gediz ilçesi Murat Dağı yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Karaağaç köyünden Gediz ilçesindeki evine doğru yol alan M.Ö. (82) isimli sürücünün yönettiği hafif ticari araç, Gökler beldesine seyir eden B.G. (20) isimli şahsın kullandığı otomobile, Gümüşlü köyü yol ayrımında çarptı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi. Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü M.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan yolcu Ü.Ö. ile diğer aracın sürücüsü B.G., Gediz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne taşındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ü.Ö. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer sürücü B.G.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildiriliyor. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıyor.