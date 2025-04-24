Kütahya’da Trafik Kazası Oldu

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Bu kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, Tavşanlı Emet yolunun Değirmisaz kavşağında gerçekleşti. Tavşanlı’dan Emet yönüne giden Ziya Gökçen (69) yönetimindeki 43 HV 81 plakalı otomobil ile Y.D. (38) idaresindeki 03 AAY 579 plakalı otomobil çarpıştı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda Ziya Gökçen ve otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücü Ziya Gökçen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.