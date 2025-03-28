Kütahya’da Uluslararası Sıfır Atık Günü Kutlandı

KÜTAHYA’DA ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ KUTLANDI

Kütahya’da, ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinliklerle kutlandı. Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün düzenlediği programa Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, il protokol üyeleri ve birçok vatandaş katıldı. Etkinlikte Vali Musa Işın, küçük öğrencilerin hazırladığı moda şovunu izledi ve sergilenen ürünleri gezerek öğrencilere projeleri hakkında bilgi verdi.

EĞİTİM VE FARKINDALIK HEDEFİ

Vali, etkinliklerin hedefini, çocukların çevre bilincini artırmak, sıfır atık konusunda eğitim vermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak olarak belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, yaptıkları konuşmada, bu projenin Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütüldüğünü ve Birleşmiş Milletler tarafından 14 Aralık 2022’de alınan karar sonucunda her yıl 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildiğini ifade etti.

Bu yılki etkinliğin temasının “Moda ve Tekstilde Sıfır Atık Hedefine Doğru” olarak belirlendiğini açıklayan Çatladan, program kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü, Hayme Ana Kız Meslek Lisesi, Teknik Lisesi, Emre İlkokulu ve Nesrin Güral Anaokulu ile iş birliği içinde gerçekleştirilen moda ve tekstil alanındaki sıfır atık konseptine uygun atölye çalışmaları ve çevre müfettişliği etkinliklerinin yapıldığını ifade etti.