Kütahya’da Uygulama, 6 Şahıs Yakalandı

KÜTAHYA’DA TÜRKİYE GÜVEN VE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

Kütahya’da gerçekleştirilen Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması, üç aşamalı bir şekilde düzenlendi. Uygulamaya 70 unsur ve 213 personel katıldı. Uygulama kapsamında toplamda 3 bin 38 şahıs sorgulandı ve 6 aranan şahıs yakalandı.

GENEL ASAYİŞİ SAĞLAMA AMAÇLI UYGULAMA

Valilikten alınan bilgilere göre, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması’nın amacı genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması olarak belirlendi. Güvenlik güçlerinin görünürlüğünü artırarak vatandaşa kendini hissettirmesi hedeflendi. Suç işleme şüphesi taşıyan şahısların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, yol kontrolü şeklinde park, bahçe ve mesire alanlarına ek olarak, metruk binaların çevrelerinde de kontroller yapıldı.

Uygulama sırasında 663 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda 28 araca toplamda 51 bin 94 TL tutarında cezai işlem yapıldı ve 11 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 73 metruk bina, 90 park ve bahçe, 73 okul çevresi, 113 iş yeri ve umuma açık yerler kontrol edildi.