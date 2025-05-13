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Kütahya’da Uyuşturucu ile Tutuklama Gerçekleşti

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU KONTROLÜ

Kütahya’da gerçekleştirilen bir uygulama noktasında polis ekipleri, uyuşturucuyla yakalanan bir kişiyi tutukladı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uygulama noktasında durdurulan Y.O. (30) ve G.Y. (48) isimli şahısların üzerinden 2 bin 238 adet sentetik ecza ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden G.Y., adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Y.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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