Kütahya’da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kütahya’da, uygulama noktasında yapılan bir kontrol sırasında aracında uyuşturucu maddelerle yakalanan bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde durdurulan araçta bulunan G.Ç. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 20,76 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Şüphelinin, yetkililere başkasına ait kimlik kartını gösterdiği tespit edildi. Ek olarak, yapılan sorgulama neticesinde şüphelinin “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etme” suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı.