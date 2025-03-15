Kütahya’da Uyuşturucu İle Yakalanan Zanlı Tutuklandı

UYUŞTURUCU İLE YAKALANMA

Kütahya’da uyuşturucu madde getirileceğinden şüphelenilen bir kişi yapılan kontroller sırasında uyuşturucuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kütahya’ya uyuşturucu getirebileceği düşünülen O.Ç. isimli şahsı durdurdu.

YAKALANAN MADDENİN MİKTARI

Yapılan kontroller sırasında, 544 adet sentetik ecza ve 1.97 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.