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Kütahya’da Uyuşturucu Kargo Sahibi Tutuklandı

UYUŞTURUCU MADDENİN ELE GEÇİRİLMESİ

Kütahya’da bir kargo paketinde uyuşturucu madde bulunması sonucu, paketin sahibi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan saha çalışmalarında kargo ile uyuşturucu madde gönderileceğini belirledi.

KARGO PAKETİNDE BULUNAN MADDENİN MİKTARI

Planlı takip esnasında, içeriğinde uyuşturucu bulunan kargo paketi Narkotim ekiplerince ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda, kargo paketinde toplam 2 bin 772 adet sentetik ecza bulundu. Kargonun, S.T. (42) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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