Kütahya’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar neticesinde, üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu maddeleri bulunduran bir kişiyi tutukladı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

ŞÜPHELİ DURDURULDU

Ekipler, Kütahya’ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen bir şüpheliyi durdurdu. Gerçekleştirilen aramalarda, 490 gram skunk ve 8 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

