Kütahya’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar neticesinde, üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu maddeleri bulunduran bir kişiyi tutukladı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

ŞÜPHELİ DURDURULDU

Ekipler, Kütahya’ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen bir şüpheliyi durdurdu. Gerçekleştirilen aramalarda, 490 gram skunk ve 8 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.