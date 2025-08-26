Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA OPERASYONU

Kütahya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli, uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyon, merkez ilçede yapıldı. Operasyon neticesinde 37 adet ecstasy hap, 3 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ismi açıklanmayan bir şüpheli, gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.