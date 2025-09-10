Haberler

Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Kütahya’da jandarma ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçiriyor. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, merkez ilçede yapılan operasyonlarda 20 gram metamfetamin, 8 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı yakalanıyor.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında derhal soruşturma başlatılıyor. Şüphelilerden biri, yargılama süreci çerçevesinde tutuklanarak Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderiliyor.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

