Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Kütahya’da jandarma ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçiriyor. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, merkez ilçede yapılan operasyonlarda 20 gram metamfetamin, 8 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı yakalanıyor.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında derhal soruşturma başlatılıyor. Şüphelilerden biri, yargılama süreci çerçevesinde tutuklanarak Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderiliyor.