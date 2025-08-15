Kütahya’da Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

NARKOTİK EKİPLERİ UYUŞTURUCU İLE YAKALADI

Kütahya’da uyuşturucuyla ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek adına aralıksız çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, Kütahya’ya uyuşturucu madde getiren bir şüpheli tespit edildi ve yakalanma işlemi başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan işlemler sonucunda şüphelinin üzerinde, 490 gram skunk ve 8 gram kokain maddesi bulundu. Kontrolleri yapılan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Kütahya’da uyuşturucu ticaretiyle mücadele sürüyor.