Kütahya’da Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

NARKOTİK EKİPLERİ UYUŞTURUCU İLE YAKALADI

Kütahya’da uyuşturucuyla ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek adına aralıksız çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, Kütahya’ya uyuşturucu madde getiren bir şüpheli tespit edildi ve yakalanma işlemi başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan işlemler sonucunda şüphelinin üzerinde, 490 gram skunk ve 8 gram kokain maddesi bulundu. Kontrolleri yapılan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Kütahya’da uyuşturucu ticaretiyle mücadele sürüyor.

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

