Kütahya’da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti ile Yakalanan Şahıslar

Kütahya’da uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğu belirlenen iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, İ.A ve M.Ş isimli şüphelilerin yaşadıkları yerlerde yapılan aramalarda 0,89 gram metamfetamin bulundu.

Mahkeme Kararı ile Tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.