Kütahya’da Uyuşturucu Ticareti Yapanlar Tutuklandı

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan üç şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonucunda “torbacı” olarak adlandırılan İ.K, H.G ve A.Ç isimli kişiler yakalandı.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahısların ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 49,6 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza, 1.13 gram bonzai ve 2 adet payp bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.