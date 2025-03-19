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Kütahya’da Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kütahya’da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda bu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliler A.K. ve K.K. takip edilerek yakalandı.

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Yapılan aramalarda şüphelilerden 1.020 gram taş kokain, 3,54 gram bonzai ve üç adet sentetik ecza maddesi bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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