Kütahya’da Vinç Devrildi, 2 Yaralı

KAZA NEDENİYLE YARALANMA OLDU

Kütahya’da, bayrak asmak amacıyla çıktıkları vincin devrilmesi sonucu 20 metre yükseklikten düşen vinç operatörü ve bir işçi yaralandı. Olay, Akkent Mahallesi Memiş Yılmaz Caddesi’ndeki bir vinç firmasının alanında gerçekleşti.

İşçi O.K. (31) ve vinç operatörü O.K. (26), firmanın reklam direğine bayrak takmak için vincin üzerine çıktı. Çalışma esnasında, vinç aniden devrildi ve iki işçi vinçten yere düştü. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastaneye kaldırılmak üzere ambulanslara alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.