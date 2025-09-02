Haberler

Kütahya’da Yangın 3 Evi Yaktı

YANGININ BAŞLANGICI VE SEBEPLERİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilde başlayan bir yangın, çevresindeki 3 evi kullanılamaz hale getirdi. İlçeye 19 kilometre mesafedeki Akşehir köyünde park halindeki bir otomobilden yüksek bir patlama sesi duyuldu ve ardından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede gelişen yangın, hızla Şükrü ve Sabahattin Akoğlu ile Mustafa Dallı’nın evlerine sıçradı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yangına, ilk olarak bölgedeki köylüler müdahale etti. Ardından, ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler olay yerine yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat boyunca mücadele edilen yangın, sonunda söndürüldü.

ZARARIN BOYUTU

Yangın sonucunda 3 ev, 2 traktör, 1 otomobil ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi. Bu durum, bölgedeki halkı derinden etkileyen bir durum olarak kayıtlara geçti.

