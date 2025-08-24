Haberler

Kütahya’da Yangın Bitişik Evlere Sıçradı

EMET İLÇESİNDE YANGIN FELAKETİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki dört eve daha sıçradı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangınları kontrol altına almayı başardı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Konuş köyünde tek bir evde başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yanındaki dört eve ulaşarak büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen ihbarda bulundu ve olay yerine itfaiye, jandarma ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın kontrol altına alındı fakat ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor.

OLAYDA YARALANAN YOK

Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar başlatıldı. Yangın, hem bölgedeki halkı hem de yetkilileri tedirgin etti.

