Kütahya’da Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCUNDA YANGIN ÇIKTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen yangın, yıldırım düşmesi sonucu çıktı ve kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ayvalı köyü göletinin üst kısımlarında etkili olan sağanak yağış sırasında ormanlık alana yıldırım düştü. Bu durum, kuru otlar ve ağaçların tutuşmasına yol açarak bölgede alevlerin yükselmesine neden oldu.

HELİKOPTER ULAŞIMI YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangının çıktığı bölgenin sarp ve kayalık yapıya sahip olması, karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Bu nedenle Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’nde bulunan yangın söndürme helikopterini bölgeye sevk etti. Helikopterin havadan sağladığı etkin müdahale sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve büyümeden büyük bir alana yayılmadan söndürüldü. Yetkililer, arazinin zorlu yapısının helikopterli müdahalenin yangının söndürülmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

SOLUNUM VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Ayrıca, bölgede hasar tespit çalışmalarına da başlandığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenleri ve hasar durumu hakkında detaylı incelemelerin sürdüğünü aktardı.