Kütahya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

KÜTAHYA’DA YANGIN ÇIKTI

Kütahya Keresteciler Sitesi’nde yer alan bir tahta palet üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürülerek atölye kullanılamaz hale geldi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Alınan bilgilere göre, yangın B.A.’ya ait atölyede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın esnasında can kaybı yaşanmazken, atölyede önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi.

GENEL DURUM

Olay, Kütahya’nın Keresteciler Sitesi’nde meydana gelirken, yangının ardından çevredeki vatandaşlar da büyük bir endişe yaşadı. İtfaiye ekipleri, yangının sebebini araştırmaya devam ediyor.