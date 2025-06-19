Kütahya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya’da Keresteciler Sitesi’nde bulunan bir tahta palet atölyesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık bir saat süren yoğun çabaların ardından tamamen söndürüldü ancak atölye, kullanılamaz hale geldi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Alınan bilgilere göre, B.A.’ya ait tahta palet üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında can kaybı yaşanmadı ancak atölyede önemli ölçüde maddi hasar oluştu.