Kütahya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın yemekhanesinde meydana gelen yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Henüz kesin bir sebep belirlenemeyen yangın, yemekhanenin iki ayrı bloğunda ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi ve çıkan yoğun duman, şehrin üstünü kapladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ BAŞARILI OLDU

İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.