Kütahya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın yemekhane bölümünde meydana gelen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, kentin birçok farklı noktasından görülen dumanlarıyla dikkat çekti.

YANGININ ÇIKIŞ YERİ VE MÜDAHALE

Vefa Mahallesi’nde saat 12.00 civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yemekhane binasının yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Dumanların etrafa yayılması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri, polis, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahaleleriyle yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında bir soruşturma başlatıldı.